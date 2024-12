Lazio Atalanta, società biancoceleste multata dopo il match! La decisione del Giudice Sportivo: il motivo

Lazio Atalanta, il Giudice sportivo ha emesso il suo verdetto alla luce del turno di campionato che si è concluso ieri

Con la vittoria del Verona contro il Bologna cala il sipario sul 2024 della serie A, con la Lazio che si augura che nel 2025 possano esserci ulteriori soddisfazioni. Il giudice sportivo però non è dello stesso avviso, visto che come sorpresa di fine anno presenta una multa al club relativa al match di sabato contro l’Atalanta. La Lazio ha ricevuto un ammenda di 2.000 euro per colpa dei tifosi che hanno lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione

attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

