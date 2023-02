Lazio Atalanta, sfida nella sfida: Boga contro Felipe Anderson

La gara di questa sera tra Lazio e Atalanta, fondamentale per la corsa Champions, vedrà anche il duello a distanza tra Felipe Anderson e Boga

La sfida di questa sera tra Lazio e Atalanta vedrà anche il duello a distanza tra Felipe Anderson e Boga. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, l’esterno brasiliano è il vero calciatore multitasking di Sarri non solo per la sua duttilità ma anche per la concretezza che quest’anno mostra sia da centravanti che da esterno.

Dall’altra parte, l’arma di Gasperini può essere l’ex Sassuolo: oggi l’ivoriano potrebbe partire dall’inizio oppure essere lanciato a gara in corso, per dare freschezza e imprevedibilità nel caso in cui le squadre dovessero allungarsi.