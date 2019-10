Lazio-Atalanta, Sconcerti: «Partita più decisiva per i bergamaschi»

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha detto la sua sulla partita di domani tra Lazio ed Atalanta

La sensazione è che sia la Lazio che Inzaghi si giochino molto più dei tre punti. Le parole di Lotito non sono passate inosservate e dalla squadra si attende una reazione in una gara complicata come quella contro l’Atalanta, soprattutto in ottica Champions. A non essere della stessa opinione è il giornalista Mario Sconcerti che – a TMW Radio – ha dichiarato: «La partita dell’Olimpico è più decisiva per l’Atalanta. Se vogliono continuare a stare nelle zone alte, allora non devono perdere mai. La Lazio invece ha tempo per riprendersi. L’Atalanta vuole vincere e non può permettersi passi falsi».