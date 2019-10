Alberto Abbate ha parlato della situazione in casa Lazio

Alberto Abbate de Il Messaggero è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sul momento biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

LOTITO – «L’intervista al presidente Lotito ha riportato a galla una realtà ben nota a Formello. C’è una dialettica aperta con l’allenatore, i confronti non sono mai mancati. Tare in tal senso è stato determinante, ha mediato fra le parti per raggiungere un nuovo accordo per la permanenza del tecnico pochi mesi fa. D’altronde non credo che Inzaghi sia una ‘vittima’, in fondo ha sposato appieno le scelte di mercato estive e ha rinnovato il suo contratto. Non credo neanche che le parole di Lotito siano premeditate, si è lasciato andare su cose che pensa da parecchio – vedi la questione de Vrij-Inter – e che non ha digerito. È una questione di carattere».

LAZIO-ATALANTA – «Lazio-Atalanta un crocevia? Penso di sì, è una gara fondamentale», conclude così Abbate.