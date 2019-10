Canigiani: «Ormai prossima l’apertura dello store». E sui biglietti di Lazio-Atalanta…

Ultimi aggiornamenti sul marketing: Canigiani ha fornito news sul nuovo store e sui biglietti di Lazio-Atalanta

Siamo alla vigilia di Lazio-Atalanta, la quota dei biglietti venduti è salita a 9mila. Non una grande cifra, forse colpa anche dell’orario (sabato alle 15). Ai microfoni di Lazio Style, ecco le parole del Responsabile Marketing biancoceleste, Marco Canigiani: «La società sta facendo un grande sforzo per portare la gente allo stadio, ci saranno altre promozioni. Per il match di domani spero in un’impennata finale. BusInsieme? E’ sempre pienamente attivo, ormai è una bella realtà e lo si vede dal numero dei punti di raccolta presenti. Stiamo comunque lavorando su questa nuova iniziativa per quanto riguarda il trasporto dei tifosi, daremo informazioni più avanti. Apertura nuovo store? Ormai siamo ai dettagli».