Lazio-Atalanta, Sarri ci ricasca: c’è una tentazione fortissima di formazione. Il tecnico dovrà sciogliere i dubbi

Come riporta il Corriere dello Sport non è così scontato che in Lazio Atalanta giochi Castellanos, anzi dalle prove è emersa forte la candidatura di Felipe Anderson finto Immobile.

Era stata una mossa chiave dello 0-2 centrato a Bergamo l’anno scorso all’andata. Sarri giocò con Pedro, Felipe e Zaccagni ed è possibile che scelga lo stesso tridente oggi. Lo spagnolo, dopo il gol al Celtic, spinge per la prima titolarità della stagione. L’alternativa è Isaksen se Felipe sarà confermato falso nueve.