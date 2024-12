Lazio Atalanta, Retegui non ci sarà: la mossa di Gasperini per sostituirlo

Lazio Atalanta, il capocannoniere del nostro campionato ha alzato bandiera bianca ed al suo posto giocherà questo giocatore

Mateo Retegui non ci sarà nella sfida dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta in programma sabato 28 dicembre alle 20:45. L’attaccante italo-argentino ha rimediato una lesione muscolare e dovrà stare lontano dal terreno di gioco per almeno 15-20 giorni.

Gasperini è pronto a schierare Nicolò Zaniolo al posto di Retegui. L’ex Roma in passato ha avuto battibecchi con la tifoseria biancoceleste e per lui non ci si aspetta una buona accoglienza.