Lazio Atalanta, c’è un record da centrare. Nuovo obiettivo per i ragazzi di Baroni: possono raggiungerlo questa sera

Lazio Atalanta, nuovo record da centrare per i biancocelesti di Baroni. Un traguardo che può essere raggiunto nel match di questa sera

Come spiega il Corriere dello Sport, questa sera la Lazio può centrare un nuovo traguardo in caso di vittoria contro l’Atalanta. Per la prima volta nella sua storia, da quando la Serie A è a girone unico (dal 1929-1930) la Lazio ha vinto 17 delle prime 24 partite stagionali tra tutte le competizioni.

Allargandosi poi alle prime 25 gare, solo una volta in precedenza aveva ottenuto 17 successi:

correva l’annata 2017-2018. E stasera si può arrivare a 18…