Lazio-Atalanta, modalità video: Inzaghi mostra le recenti sfide

Mister Inzaghi userà tutte le armi a disposizione contro la Dea

Simone Inzaghi ha studiato meticolosamente l’Atalanta durante la sosta, contando anche sul lavoro dei match analyst. Ma non si è fermato qui: come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in vista della sfida contro i bergamaschi, il tecnico biancoceleste ha fatto rivedere alla squadra i due ultimi precedenti dello scorso anno, la sconfitta del 5 maggio (1-3) e la vittoria di dieci giorni dopo in Coppa Italia. L’allenatore vuole far capire bene ai suoi uomini cosa ha funzionato e cosa no: in campionato, dopo l’iniziale vantaggio, la squadra ha calato il ritmo e ha permesso all’Atalanta di riprendere la partita. Tutt’altro atteggiamento, in Coppa Italia. Inzaghi lo sa bene, e vuole preparare al meglio la Lazio in una sfida così importante.