Klose: «Sarebbe un piacere allenare la Lazio. Immobile? Mi somiglia!»

Miroslav Klose ha parlato della situazione in casa Lazio

Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della situazione in casa biancoceleste. Ecco le parole del Panzer.

INZAGHI – «Il suo lavoro è eccezionale. Sento spesso Lulic e il bosniaco mi ha confermato le sensazioni che ho avuto vedendolo da lontano. Sono contento per il tecnico piacentino e per la Lazio».

IL KLOSE ALLENATORE – «Pretendo molto dai miei ragazzi, voglio che la mia squadra giochi un calcio offensivo pressando gli avversari. Il mio modulo preferito è il 3-1-4-2».

STRAKOSHA – «Quando c’ero io era il terzo portiere. Sinceramente non avrei puntato tutti i miei risparmi sul fatto che non sarebbe riuscito a diventare il titolare. Non trasmetteva sicurezza, ma la sua crescita dimostra semplicemente che bisogna dare spazio ai giovani».

IMMOBILE – «Ho sempre pensato fosse forte, già quando era al Torino. Lavora molto per la squadra, corre molto, lotta, e si crea molte palle gol così. Proprio come facevo io».

LAZIO ATTUALE – «A volte c’è anche un problema di rosa, che non sempre è lunga. Anche quest’anno, vista la qualità del campionato italiano, sarà difficile per la Lazio arrivare quarta».

KLOSE TECNICO LAZIALE – Una domanda farà felici tutti i tifosi biancocelesti, tant’è che a Klose è stato chiesto se un giorno gli piacerebbe allenare la squadra capitolina ed ecco la risposta del classe ’78 di Opole: «Si».