Lazio Atalanta, Mattei: «Sono le due squadre che vanno più in verticale. È necessario fare questa cosa»

Lazio Atalanta, il giornalista Stefano Mattei ha parlato così del prossimo match di Serie A tra la squadra di Baroni e quella di Gasperini

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato così del match di Serie A tra Lazio e Atalanta:

PAROLE – «Sicuramente Lazio ed Atalanta sono le squadre che vanno più in verticale. È necessario sbagliare il minimo possibile, ogni singolo errore potresti pagarlo caramente. Ci saranno marcature asfissianti a tutto campo, ricerca della riconquista e subito attacco alla porta. Mi aspetto un duello rusticano tra Hien e Castellanos. Da questo duello in fase offensiva si deciderà molto. Poi occhio alle fasce ed in particolare quello tra Bellanova e Tavares. Ritengo sia essenziale l’inserimento nel blocco dei titolari di Dele-Bashiru. Baroni non deve ripetere l’errore fatto con l’Inter, va evitata una Lazio totalmente a trazione anteriore. Serve maggiore fisicità a metà campo ed equilibrio alla squadra».