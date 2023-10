Lazio-Atalanta, l’Olimpico si prepara: il dato sui tagliandi venduti

Si scalda lo Stadio Olimpico per Lazio-Atalanta, ecco il dato sui biglietti venduti ai sostenitori biancocelesti e bergamaschi

L’attesa è finita, Lazio e Atalanta tra una manciata d’ore saranno in campo per dare il via alla gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Le due compagini si sfideranno infatti per proseguire la corsa verso i rispettivi obiettivi e rendere felici i propri tifosi.

Proprio a tal proposito ecco il dato sui tagliandi venduti alle rispettive società. Saranno all’incirca 40’000 i sostenitori presenti nell’impianto sportivo. Dopo un inizio a rilento infatti il pubblico capitolino ha risposto parzialmente presente all’appello di Maurizio Sarri e i suoi. Rimangono tuttavia ancora lontani i numeri della passata stagione.