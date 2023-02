Lazio-Atalanta, le probabili scelte di Sarri e Gasperini

Lazio-Atalanta, alla vigilia della delicata sfida di domani sera queste dovrebbero essere le probabili scelte di Sarri e Gasperini

Dopo il pareggio contro il Verona, domani la Lazio torna in campo per sfidare l’Atalanta decisivo per la serrata lotta Champions. A poche ore dalla partita queste dovrebbero essere le probabili scelte di Sarri e Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga, Hojlund, Lookman. All.: Gasperini