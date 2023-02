Lazio Atalanta, la moviola dei quotidiani: Orsato impeccabile

Orsato ha diretto in maniera impeccabile la sfida di ieri sera tra Lazio e Atalanta: la moviola dei quotidiani lo promuove a pieni voti

La moviola dei quotidiani promuove a pieni voti la direzione di Daniele Orsato nella gara di ieri sera tra Lazio e Atalanta. Corrette le decisioni sui due gol dei bergamaschi, entrambi regolari (ottima chiamata sulla rete di Hojlund, tenuto in gioco da Patric).

Giusta anche la distribuzione dei cartellini gialli, 3 per 26 falli. Zero lavoro per Pairetto al VAR: ha fatto tutto il collega.