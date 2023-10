Lazio-Atalanta, alla vigilia della partita con i bergamaschi di Gasperini: tutti i precedenti tra le due squadre

Domani pomeriggio andrà in scena la sfida tra Lazio-Atalanta, con entrambe le squadre che si rituffano nel campionato dopo le fatiche europee in settimana. In 56 precedenti in casa biancoceleste il bilancio recita, 22 vittorie per la Lazio mentre 19 sono i pareggi e 15 sono le vittorie della formazione bergamasca.