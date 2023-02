Lazio Atalanta, i precedenti con l’arbitro Orsato

La gara di sabato tra Lazio e Atalanta è stata assegnata all’arbitro Daniele Orsato: di seguito i precedenti con i biancocelesti

Il fischietto veneto ha già diretto i biancocelesti in 46 occasioni: il bilancio di quest’ultime sorride alla Prima Squadra della Capitale. In 20 circostanze la Lazio ha infatti ottenuto i tre punti, in 15 ha pareggiato e in 11 è uscita sconfitta.

L’ultimo precedente con l’arbitro Orsato risale alla vittoria nel derby del 6 novembre, deciso da Felipe Anderson. Sarà il quarto incrocio tra Lazio e Atalanta diretto dall’arbitro di Schio, tra casa e trasferta: un pari e due vittorie nerazzurre il bilancio.

28° precedente infine tra Orsato e l’Atalanta: 10 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte lo score complessivo.