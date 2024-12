Lazio Atalanta, Dele-Bashiru la chiave per Baroni: ecco come ha fermato Gasperini in passato

Lazio Atalanta, Dele-Bashiru chiave tattica per affrontare la Dea: negli ultimi precedenti Baroni ha sempre fatto risultato con Gasperini in questo modo

Dele-Bashiru sarà una pedina chiave questa sera in Lazio Atalanta: come riportato da la Gazzetta dello Sport, Marco Baroni sta ragionando su un 4-3-3 per potenziare la fase di copertura grazie alle qualità fisiche del centrocampista nigeriano.

Inoltre, è stato proprio il 4-3-3 la chiave con cui Baroni, sulla panchina del Lecce, ha dato scacco matto per due volte a Gasperini nella stagione nel 2022-23, battendolo sempre per 2-1. In occasione del loro ultimo precedente, con il tecnico sulla panchina del Verona, aveva usato il 4-2-3-1 per recuperare il doppio svantaggio iniziale con i gol di Lazovic e Noslin, oggi assente per infortunio.