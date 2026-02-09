Lazio Atalanta, la Curva Nord pronta a proseguire la protesta

Lazio Atalanta, la Curva Nord ha annunciato una nuova protesta contro la dirigenza. Le ultime sulla vendita dei biglietti in vista della sfida

Dopo la sfida con la Juventus, la Lazio non ha tempo per voltarsi indietro e si concentra subito sui prossimi impegni cruciali, a partire dalla Coppa Italia contro il Bologna, un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la stagione. Subito dopo, la squadra di Maurizio Sarri ospiterà l’Atalanta all’Olimpico, una partita che si preannuncia intensa non solo in campo, ma anche sugli spalti, con la Curva Nord pronta a proseguire la sua protesta.

A pochi giorni dalla partita, la Curva Nord ha fatto sapere che, come già accaduto nella precedente sfida casalinga contro il Genoa, intende sostenere la squadra a distanza. L’idea è quella di ritrovarsi nell’area di Ponte Milvio e lasciare vuoti i settori dello stadio come segno di contestazione, trasformando l’assenza sugli spalti in un atto simbolico. Lo scorso 30 gennaio, in occasione di Lazio-Genoa, erano presenti solo poco più di 4.000 tifosi, un dato che aveva già suscitato preoccupazione.

Lazio Atalanta, continua la contestazione dei tifosi

Per il match contro l’Atalanta, la vendita dei biglietti è iniziata mercoledì scorso, ma al momento solo circa 2.000 tagliandi sono stati venduti. Questo numero suggerisce che l’atmosfera allo stadio dipenderà molto dalle scelte degli abbonati, che dovranno decidere se aderire alla protesta o sostenere la squadra normalmente.

29.918 abbonamenti erano stati sottoscritti in estate, e il numero di presenti negli spalti per Lazio-Atalanta rappresenterà un indicatore importante per misurare l’impatto della contestazione. I gruppi organizzati hanno confermato la loro intenzione di proseguire la protesta senza una scadenza definita, decidendo caso per caso le modalità della loro azione.

Questa presa di posizione continua a influire sul clima che circonda la Lazio, proprio in un momento decisivo della stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione degli spalti potrebbe condizionare ulteriormente le prestazioni della squadra.

