Nuovo stadio Lazio, inizia la riqualificazione? Arrivata la documentazione ufficiale

Nuovo stadio Lazio, la procedura di riqualificazione dello Stadio Flaminio è ufficialmente avviata! Tutti gli aggiornamenti

La riqualificazione, l’ammodernamento e l’ampliamento dello Stadio Flaminio sono finalmente pronti per entrare nel vivo. Questa mattina, come riportato dal profilo X ufficiale di Roma Capitale, è arrivata la documentazione necessaria dalla S.S. Lazio per avviare la procedura formale. Questo è un passo fondamentale per dare il via a un progetto che mira a restituire nuova vita a uno degli stadi più iconici di Roma.

«Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto, tramite pec dalla S.S.Lazio, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio. Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l’iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare», come sottolineato dal profilo X ufficiale di Roma Capitale.

Nuovo stadio Lazio, avvio del progetto di riqualificazione

Il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio avrà un impatto significativo sulla città di Roma e sul calcio italiano. Con il contributo della S.S. Lazio, che da sempre ha dimostrato un forte legame con la capitale, gli uffici competenti del Comune procederanno con la fase di analisi. Questo è solo l’inizio di un lungo iter che coinvolgerà vari aspetti della pianificazione urbana.

Nuovo stadio Lazio, la fase preliminare e conferenza dei servizi

Nei prossimi giorni, il progetto entrerà nella fase di conferenza dei servizi, un passaggio cruciale per garantire il corretto andamento dei lavori. Le autorità comunali esamineranno attentamente i dettagli per assicurarsi che il progetto soddisfi tutti gli standard e le normative necessarie. Questo passo avvia ufficialmente la trasformazione dello Stadio Flaminio in una struttura moderna e funzionale.

LEGGI ANCHE: Infortunio Zaccagni, il capitano salterà le sfide contro Bologna e Cagliari! Gli aggiornamenti