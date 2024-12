Lazio Atalanta, teatro della prima volta del Taty: il ricordo della società biancoceleste – VIDEO

Lazio Atalanta, nella scorsa stagione all’Olimpico Castellanos ha segnato il primo gol in biancoceleste proprio contro gli orobici

Lazio–Atalanta è un match speciale per Valentin Castellanos. Infatti, nella scorsa stagione il Taty ha trovato proprio in questa partita il primo gol in assoluto con la maglia biancoceleste. Sabato sera vuole timbrare ancora e segnare il secondo gol consecutivo dopo quello al Lecce. Di seguito il video della rete dell’attaccante argentino: