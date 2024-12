Lazio Atalanta, Baroni non terrà la consueta conferenza stampa di vigilia: il motivo

Lazio Atalanta, alla vigilia della partita con i bergamaschi il tecnico non terrà la sua consueta conferenza stampa: il motivo

Archiviata la vittoria di misura di Lecce, la Lazio sabato torna in campo per gettarsi nuovamente sul campionato per vincere e consolidare le posizioni al vertice, e mettere dei dubbi sulle certezze acquisite dall’Atalanta. Per la partita contro i bergamaschi, il tecnico biancoceleste non terrà la sua consueta conferenza stampa della vigilia domani, ma parlerà direttamente all’Olimpico in occasione della sfida con la capolista