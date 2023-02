Lazio-Atalanta, al via la vendita dei biglietti: i dettagli

Lazio-Atalanta, venerdì prenderà il via la vendita dei biglietti per la sfida casalinga contro la formazione di Gasperini

Non c’è un attimo di respiro per la Lazio di Sarri, dopo la Juventus e il Verona l’11 Febbraio allo stadio Olimpico arriva l’Atalanta di Gasperini. Il club biancoceleste annuncia che la vendita dei biglietti partirà venerdi, e lo fa con un comunicato.

IL COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di venerdi 3 febbraio saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – ATALANTA in programma sabato 11 febbraio alle ore 20:45.»

