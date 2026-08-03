Cucchi: «Lazio meglio nel secondo tempo! Tifosi? Bello vedere sventolare quelle bandiere»

Riccardo Cucchi ha analizzato la prestazione della Lazio contro l’Ascoli, soffermandosi anche sulla presenza dei tifosi al “Del Duca”

Prosegue il percorso di avvicinamento della Lazio in vista dei primi appuntamenti ufficiali della stagione. I biancocelesti si sono imposti in amichevole superando in rimonta l’Ascoli, al termine di una sfida dai due volti che ha offerto diversi spunti di riflessione al tecnico e allo staff tattico. Dopo un avvio contratto e con qualche affanno di troppo, la formazione capitolina è riuscita a ribaltare la gara grazie alle firme d’autore di Mattia Zaccagni e di Petar Ratkov. Una prova di carattere che regala morale e preziose indicazioni sul processo di crescita del gruppo.

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L’analisi di Cucchi

Sul test contro i marchigiani è intervenuto su X anche il noto giornalista Riccardo Cucchi, che ha tracciato un bilancio lucido della prestazione offerta dai capitolini:

«Nel primo tempo la squadra ha creato un paio di opportunità nitide ma le ha sprecate, mostrando una manovra difensiva ancora troppo macchinosa. Cercare di mantenere la fiducia non è immediato a poche settimane dal via, ma lo spettacolo delle bandiere biancocelesti sugli spalti resta un colpo d’occhio straordinario».

La svolta nella ripresa e la fiducia nei giovani

Proseguendo nella sua disamina sui social, la celebre voce del giornalismo sportivo ha poi promosso l’atteggiamento mostrato dalla squadra nel secondo tempo:

«Il cambio di passo nella seconda frazione è stato evidente. Alla fine la formazione capitolina porta a casa un successo meritato, trascinata dalle marcature di Zaccagni e Ratkov e dalle risposte incoraggianti arrivate da alcuni giovani elementi. Resta splendido l’impatto visivo del settore ospiti colorato dal tifo laziale».