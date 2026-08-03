Scambio Cancellieri-Fullkrug, l’ultima idea del West Ham per convincere la Lazio

Il West Ham non nasconde l’interesse per Cancellieri. Gli Hammers starebbero pensando a uno scambio con Fullkrug per convincere la Lazio

La filosofia della Lazio per la sessione estiva è chiarissima: per acquistare nuove pedine occorre prima monetizzare. La dirigenza biancoceleste è chiamata a condurre un mercato a saldo zero, bilanciando attentamente le uscite con i nuovi arrivi. Sul fronte degli acquisti, il taccuino registra al momento soltanto l’innesto del giovane Galassi dal Real Madrid (ancora in attesa dell’esordio ufficiale) oltre agli ingaggi a parametro zero di Danilho Doekhi e Alfonso Pedraza. Per permettere ulteriori movimenti in entrata, diventa fondamentale realizzare una cessione di rilievo.

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Il destino di Cancellieri e le sirene dalla Premier

In cima alla lista dei possibili partenti c’è Matteo Cancellieri. L’esterno d’attacco rappresenta uno dei profili più appetibili sul mercato internazionale e potrebbe presto diventare il pezzo pregiato per sbloccare l’indice di liquidità capitolino. Sul giocatore si sarebbe mosso con decisione il West Ham. Il club inglese ha già effettuato diversi sondaggi per valutare la fattibilità dell’operazione, individuando nell’esterno italiano un rinforzo ideale per le proprie corsie offensive.

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L’ipotesi dello scambio con Niklas Füllkrug

L’interesse degli Hammers potrebbe far decollare una trattativa clamorosa. Come riporta Il Messaggero, il club di Londra starebbe valutando la possibilità di proporre uno scambio di mercato che vedrebbe coinvolto Niklas Füllkrug. Il centravanti tedesco potrebbe diventare la chiave perfetta per soddisfare le esigenze dell’attacco biancoceleste, trasformando una semplice operazione in uscita in una vera e propria maxi-operazione sull’asse Roma-Londra. L’evoluzione della trattativa dipenderà dalle valutazioni sui cartellini e dalla disponibilità delle due società a procedere con la formula del conguaglio.