Floriani Mussolini piace al Cagliari ma Gattuso deve ancora passarlo al vaglio: futuro ancora da decidere

Floriani Mussolini rimane una forte suggestione per il Cagliari: l’esterno biancoceleste è ancora in prova da Gattuso ma i sardi spingono

Romano Floriani Mussolini continua a trovare spazio nella Lazio di Gennaro Gattuso, ma il suo futuro in biancoceleste rimane ancora tutto da definire. Il terzino classe 2003 sta sfruttando le amichevoli estive per provare a conquistarsi la fiducia dell’allenatore, mentre il mercato continua a muoversi intorno al suo nome.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Cagliari avrebbe chiesto nuovamente informazioni sul giocatore. Il club sardo lo segue da tempo e potrebbe tornare concretamente alla carica qualora la Lazio decidesse di lasciarlo partire per trovare il tanto agognato erede di Marco Palestra.

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Floriani Mussolini ha mandato diversi segnali positivi nelle amichevoli

Gattuso ha concesso minuti al laterale durante la preparazione, ricevendo risposte interessanti. Il giocatore è rientrato a Formello dopo il prestito alla Cremonese, esperienza che gli ha consentito di assaggiare la Serie A e di accumulare ulteriore esperienza.

Le prestazioni offerte nel precampionato possono diventare decisive per convincere il tecnico. Floriani Mussolini rappresenta infatti una soluzione giovane e dinamica sulla fascia destra, ma la società dovrà valutare anche gli equilibri numerici del reparto e le possibilità di garantirgli un minutaggio adeguato.

Settimane decisive per il futuro del laterale

Il classe ’03 si gioca quindi la permanenza durante questa fase della preparazione e le sue prestazioni stanno offrendo indicazioni incoraggianti, ma l’interesse del Cagliari resta una possibilità concreta da tenere sotto osservazione.

La scelta finale dipenderà dalle gerarchie stabilite da Gattuso e dalle conseguenti decisioni che daranno pian piano forma alla nuova squadra biancoceleste. Floriani Mussolini prova a convincere la Lazio, mentre dalla Sardegna continuano a seguirne attentamente gli sviluppi per colpire nel momento migliore.