La contestazione a Lotito prende ancora forma durante l’amichevole con l’Ascoli: i supporters biancocelesti alzano la voce

Il popolo biancoceleste torna accanto alla squadra dopo 81 giorni: ecco come i tifosi della Lazio hanno dato seguito alla propria protesta

Un legame con la maglia rimasto intatto e una frattura con la proprietà che appare sempre più profonda. È questo il quadro emerso ad Ascoli, dove i tifosi della Lazio hanno potuto seguire nuovamente dal vivo la propria squadra a distanza di 81 giorni dalla finale di Coppa Italia persa contro l’Inter. Come evidenziato da Il Tempo, per tutta la partita disputata al Del Duca è stato ripetuto il coro «Libertà», messaggio rivolto direttamente al presidente Claudio Lotito.

Dopo i divieti nelle trasferte, le contestazioni organizzate all’Olimpico e le manifestazioni dei mesi precedenti, l’amichevole nelle Marche ha rappresentato la fine di un lungo digiuno. I sostenitori biancocelesti hanno riempito il settore ospiti e colorato anche la tribuna Mazzone, trasformando una semplice gara estiva in un nuovo momento di partecipazione collettiva.

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Sostegno alla squadra e contestazione alla società

Sugli spalti hanno convissuto due sentimenti ben distinti: da una parte il sostegno ai calciatori e a Gennaro Gattuso, accompagnati da bandiere, sciarpe e cori per l’intera durata dell’incontro. Dall’altra la dura protesta nei confronti della società e, in particolare, di Lotito e della sua gestione del club.

Una distanza che fotografa il paradosso dell’estate laziale: la passione verso i colori biancocelesti resta fortissima, mentre cresce il malcontento nei confronti della gestione del club. Alla contestazione si sono uniti anche alcuni tifosi dell’Ascoli, contribuendo all’atmosfera creata al Del Duca.

Le trasferte come nuovo punto d’incontro con i tifosi

La serata marchigiana potrebbe essere soltanto l’inizio. Il proseguimento del boicottaggio delle partite casalinghe renderebbe le trasferte il principale luogo d’incontro tra la Lazio e il suo pubblico lasciando così l’Olimpico privo della bolgia che lo aveva sempre contraddistinto!.

La prossima mobilitazione è attesa domenica a Frosinone, mentre il 24 agosto, in occasione dell’esordio in campionato contro il Bologna, potrebbe verificarsi una nuova invasione biancoceleste. I tifosi continuano dunque a sostenere la squadra, ma senza interrompere una contestazione destinata ad accompagnare ancora a lungo l’estate laziale.