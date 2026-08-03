Gattuso lascia aperto il futuro di Romagnoli: «Non so cosa farà ma vedremo cosa succederà»

Romagnoli ed una permanenza ancora tutt’altro che sicura! La situazione aggiornata dell’ex capitano biancoceleste in uscita dalla Lazio

Il futuro di Alessio Romagnoli continua a rappresentare uno dei principali interrogativi del mercato della Lazio. Il nuovo stop alla trattativa con il Qatar ha riportato il difensore a disposizione di Gennaro Gattuso, ma la sua permanenza a Formello non può ancora essere considerata definitiva.

Il centrale è stato riaggregato al gruppo e sta svolgendo regolarmente la preparazione insieme ai compagni. Il tecnico biancoceleste, interrogato sull’argomento al termine dell’amichevole vinta 1-2 contro l’Ascoli, non ha però fornito certezze sulla sua presenza nella rosa che affronterà la prossima stagione. Ecco le sue parole in zona mista:

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Gattuso non esclude nuovi sviluppi

IL FUTURO DEL DIFENSORE – «Romagnoli non lo so, non lo so cosa farà. Posso soltanto dire che Alessio è stato un mio giocatore già al Milan, sono stato quello che gli ha rinnovato il contratto, è venuto e si sta comportando da persona per bene e questo è già un qualcosa di importante e dopo vedremo cosa succederà».

Romagnoli ed il rapporto con Gattuso

Il tecnico conosce bene Romagnoli per averlo già allenato durante l’esperienza comune al Milan. Un rapporto professionale nato diversi anni fa e che potrebbe favorire la gestione di questa fase delicata nonché di un possibile reintegro in squadra qualora decidesse di rimanere in terra laziale.

Gattuso ha sottolineato soprattutto la correttezza del difensore, che si è presentato in gruppo senza creare problemi e ha continuato a lavorare con serietà. Una condotta importante anche per lo spogliatoio, mentre la società valuta ancora le possibili soluzioni di mercato.

Il mercato resta aperto

Il mancato passaggio in Qatar non garantisce automaticamente la permanenza del centrale. La Lazio potrebbe ancora prendere in considerazione una cessione qualora arrivasse una proposta ritenuta adeguata, mentre Romagnoli dovrà valutare eventuali nuove destinazioni.

Nel frattempo il giocatore rimane a disposizione di Gattuso, che può contare sulla sua esperienza in un reparto ancora bisognoso di certezze. Il futuro resta sospeso: nessuna rottura, ma neppure la sicurezza che Romagnoli rimanga in biancoceleste fino al termine della stagione.