La Lazio fa un nuovo tentativo per la difesa: Gattuso pensa a Hautekiet dello Standard Liegi

Hautekiet è l’ultimo nome in casa Lazio, il nuovo obiettivo di calciomercato dopo Dominguez e Markmann: la situazione dei biancocelesti

La Lazio cambia nuovamente obiettivo per completare il reparto arretrato di Gennaro Gattuso. Dopo il mancato avanzamento delle operazioni per Sergi Dominguez e Noah Markmann, il club biancoceleste avrebbe rivolto le proprie attenzioni verso Ibe Hautekiet, difensore centrale classe 2002 di proprietà dello Standard Liegi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe già in corso un tentativo per portarlo a Formello.

La formula proposta dalla società capitolina sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione ormai ricorrente nelle trattative della Lazio, chiamata a rispettare precisi limiti economici e quindi orientata verso operazioni con pagamento rinviato.

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Il rinnovo non esclude la partenza

Il difensore belga ha rinnovato il proprio contratto con lo Standard Liegi fino al 2029 nello scorso mese di aprile. Il precedente accordo sarebbe scaduto nel 2027, ma la firma non avrebbe chiuso definitivamente le porte a un trasferimento.

Hautekiet avrebbe infatti scelto di prolungare per non penalizzare economicamente il club nel caso di una futura cessione. Tra le parti esisterebbe un’intesa che permetterebbe al giocatore di partire davanti a una proposta considerata soddisfacente in quanto la sua valutazione viene indicata intorno ai 4 milioni di euro, cifra che rende il profilo potenzialmente accessibile anche dalla Lazio.

Gattuso ha bisogno di un altro centrale

L’acquisto di un difensore rappresenta una priorità per Gattuso, che ha ribadito la necessità di intervenire anche dopo l’amichevole contro l’Ascoli. A meno di due settimane dal debutto in Coppa Italia contro il Mantova, il tecnico dispone soltanto di Danilho Doekhi e Oliver Provstgaard come centrali pienamente inseriti nel progetto e per questo urgono ulteriori rinforzi per rimpolpare le seconde linee dell’ex CT.

Per aumentare le alternative, Gattuso sta adattando Adam Marusic e ha aggregato al reparto uno dei fratelli Bordon. Rimane inoltre aperta la situazione di Alessio Romagnoli, rientrato in gruppo dopo il nuovo stop al trasferimento in Qatar, ma ancora in attesa di conoscere il proprio futuro.

La formula resta il nodo principale

Hautekiet è dunque diventato il nuovo profilo seguito dalla dirigenza biancoceleste. Giovane, strutturato e già legato allo Standard con un contratto lungo, potrebbe rappresentare un investimento utile anche in prospettiva.

Il principale ostacolo resta la formula: la Lazio punta sul prestito con diritto di riscatto, mentre il club belga dovrà decidere se accettare un’operazione senza incasso immediato e garantito. Gattuso aspetta rinforzi e il tempo comincia a stringere.