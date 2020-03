Lazio, arriva la conferma: allenamenti sospesi fino al 21 marzo

La società biancoceleste ha deciso di far slittare il ritorno a Formello di una settimana. I giocatori si alleneranno a casa

Nessun ritorno a Formello, almeno per ora: la Lazio ha voluto sospendere gli allenamenti fino al 21 marzo. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, la società biancoceleste ha deciso in queste ultime ore di rinviare il rientro previsto per lunedì 16. Nessun raggruppamento per ora al campo centrale e i giocatori sono invitati ad allenarsi in solitaria: Igli Tare l’aveva già annunciato di recente in un’intervista. L’emergenza sanitaria penderà ancora per un po’ di tempo sui campo della Serie A.