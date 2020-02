Lazio, il capitano della Primavera Nicolò Armini risponde alle domande e alle curiosità dei suoi followers

Serata di domande e di risposte per il capitano della Primavera Nicolò Armini che si è divertito a rispondere tramite Instagram alle tante domande che gli sono state poste dai suoi followers.

Impossibile non parlare della Lazio, ovviamente. A chi gli chiede qual è il giocatore più forte con cui ha giocato la risposta è semplice: il Sergente Milinkovic. Non solo però, Ciro Immobile è un fenomeno e Acerbi gli da molti consigli giocando entrambi nello stesso ruolo. La partita più bella? Lazio Bologna in cui è sceso in campo. L’idolo poi non può che essere Alessandro Nesta.