Lazio, sagome sugli spalti e applausi da casa: Lotito studia l’app

Un’app per collegare la Lazio ai tifosi a casa: un filo diretto per riprodurre gli applausi del pubblico biancoceleste nello Stadio Olimpico

Una cornice spettrale accoglierà i giocatori dentro agli stadi. L’assenza di pubblico rischierà di essere un fattore determinante per tutte le squadre abituate ad avere una grande spinta dal pubblico sugli spalti, tipo la Lazio. Per questo, si stanno studiando alcune alternative per mascherare il silenzio degli impianti.

Come riporta il Corriere dello Sport, dopo l’iniziativa promossa con le sagome sui seggiolini, il Presidente Lotito starebbe studiando un’app per riprodurre gli applausi dei tifosi direttamente da casa. Un’idea ingegnosa che però si scontra con non poche problematiche, una su tutte la differita tra l’azione e il boato delle esultanze che potrebbe addirittura generare un effetto contrario.

Quel che certo è che la Lazio ha bisogno di tutto il supporto necessario per la cavalcata finale e l’assenza del suo pubblico peserà e non poco.