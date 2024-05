Lazio, anche l’Olimpico onorerà Eriksson: data e orario dell’evento. L’invito del club accolto dal tecnico

Come riporta il Corriere dello Sport, Sven Goran Eriksson apparirà all’Olimpico prima dell’ultima gara con il Sassuolo. Il tecnico svedese ha risposto all’invito della Lazio, sarà a Roma per l’ultima giornata del campionato, data e orario della partita sono ancora da fissare.

Le partite, in base agli obiettivi in ballo, si giocheranno in contemporanea. Eriksson, mister scudetto 2000, chiuderà il Grand Tour che l’ha visto ospite del Liverpool, del Goteborg, del Benfica, della Sampdoria. Non può mancare l’indimenticabile passerella dell’Olimpico laziale.