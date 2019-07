Lazio, anche Jorge Silva in Paideia per alcuni controlli – FOTO

Dopo Berisha, Lukaku e Bastos anche Jorge Silva, nel pomeriggio, si è recato nella clinica Paideia per alcuni controlli

Mattinata di visite mediche per alcuni calciatori della Lazio che, questa mattina, si sono recati nella clinica Paideia di Roma per sottoporsi alle consuete visite mediche. SI è trattato di Lukaku, Bastos e Berisha, da tempo out a causa di alcuni problemi fisici. Questo pomeriggio, invece, è statgo il turno di Jorge Silva. Il difensore, reduce dal ritiro di Auronzo di Cadore, è tornato per sottoporsi ad alcuni controlli. Ecco alcuni scatti del giocatore al termine dei test medici: