PAIDEIA, giornata di visite mediche per Berisha e Bastos: arriva anche Lukaku – FT&VD

Qualche minuto fa, Bastos e Berisha si sono recati nella clinica Paideia per sostenere le visite mediche di rito

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 – Arriva Jordan Lukaku. Anche lui dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito in Paideia. Il belga è stato out per vari mesi a causa di una tendinopatia bilaterale rotulea.

Inizia la stagione anche per Berisha e Bastos. I due calciatori biancocelesti sono arrivati intorno alle 8.15 nella clinica Paideia di Roma per sottoporsi alle consuete visite mediche d’idoneità. L’ex Salisburgo è tornato nella giornata di ieri nella Capitale, dopo aver svolto un programma di recupero personalizzato in Austria ed in Kosovo. Avrà sicuramente necessità di tempo per reinserirsi nel gruppo, le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico della Lazio. L’angolano, dopo la Coppa d’Africa, è pronto a mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi.

👋🏻 Valon Berisha è arrivato in @ClinicaPaideia per sostenere le visite mediche! pic.twitter.com/tbVEXuWEIR — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 31, 2019