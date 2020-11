Lazio, altri due casi dubbi dai tamponi Uefa: la situazione

Lazio, due casi dubbi alla vigilia della sfida contro lo Zenit: ecco la situazione secondo Il Messaggero

Ciro Immobile questa sera potrà tornare titolare anche in Champions League. Dopo essere stato assente negli ultimi due impegni dei biancocelesti in Europa, per il bomber biancoceleste questa volta sarà a disposizione del tecnico Inzaghi. È guarito anche Luiz Felioe, mentre due casi dubbi sono stati rilevati dal laboratorio Synlab: si tratta di Danili Cataldi e il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris. Il caso relativo al centrocampista è stato già risolto (i due hanno ripetutto il tampono ieri). Cataldi sarà regolarmente con il gruppo. Così riporta Il Messaggero.