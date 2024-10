Lazio, l’Allianz Stadium un avversario in più: il comunicato della Juve

Lazio, i precedenti all’Allianz Stadium non sorridono. Arriva il comunicato della Juventus sugli spettatori presenti sabato

La Lazio all’Allianz Stadium non ha uno storico piuttosto felice. L’ultimo successo risale al 2017/18 con Inzaghi in panchina. Anche sabato, non sarà una sfida facile, ci sarà da combattere anche contro l’entusiasmo ritrovato dei tifosi bianconeri.

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato che l’impianto sarà tutto esaurito. D’altra parte nel settore ospiti ci saranno circa 600 tifosi biancocelesti, con l’assenza annunciata del tifo organizzato.