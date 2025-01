Lazio, allarme Olimpico: l’ultima vittoria in casa risale a quella occasione. Il dato

Lazio, la squadra biancoceleste non riesce più a vincere allo Stadio Olimpico in Serie A. L’ultima volta risale a novembre

La Lazio non sa più vincere allo Stadio Olimpico. Senza considerare il successo di giovedì scorso in Europa League contro la Real Sociedad, i biancocelesti non conquistano i tre punti in Serie A dal 24 novembre.

In quel caso la vittima della squadra di Baroni fu il Bologna, ma da quel momento in poi c’è stata la pesante sconfitta contro l’Inter, i pareggi contro Atalanta e Como e la debacle di questa sera contro la Fiorentina.