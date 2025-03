La Lazio ‘mette le ali’: Pedro, Isaksen e Zaccagni trascinano i biancocelesti, i numeri

Condividi via email

I tre tenori biancocelesti stanno dando nuova linfa alla Lazio di Baroni. Numeri impressionanti realizzati da Isaksen, Pedro e Zaccagni

Dopo la vittoria ottenuta a San Siro contro il Milan, ora in casa Lazio è lecito continuare a sognare in grande. L’obiettivo principale della squadra è quello di centrare al qualificazione alla prossima Champions League, nonostante la concorrenza spietata e agguerrita della antagoniste.

La squadra di Baroni però ha tutte le carte in regola per contendersi questo obiettivo, soprattutto alla luce di quelli che sono i numeri registrati dai tenori del club capitolino. Come analizzato dal Corriere dello Sport infatti, la Lazio è letteralmente trascinata dalle giocate e dai numeri delle sue ali: Zaccagni, Pedro e Isaksen, che insieme hanno contribuito alla realizzazione di ben 24 reti e 15 assist dall’inizio della stagione.

Lo spagnolo e l’Azzurro hanno lo stesso numero di reti (10), contro le 4 realizzate da Isaksen. A colpire maggiormente sono le cifre di Zaccagni, che dopo 27 giornate ha messo a segno 8 gol e 6 assist in Serie A, dato che non era mai stato raggiunto precedentemente dopo 27 giornate.