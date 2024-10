Lazio, al Sinigaglia Provedel indossa per la prima volta la fascia di capitano: i dettagli

Lazio, importante novità questa sera a Como per il portiere biancoceleste il quale si toglie la soddisfazione di indossare la fascia di capitano

Missione compiuta per la Lazio a Como, nel quale serviva una risposta e una conferma dopo la buona prova con il Genoa ed è arrivata in maniera forte e netta grazie ad un netto 5-1. Il match non è stato particolarmente impegnativo per Provedel, il quale al Sinigaglia può festeggiare un importante traguardo. Il portiere infatti si è tolto la soddisfazione di indossare la fascia di capitano biancoceleste ed è per lui la prima volta dal suo arrivo nella capitale. Provedel ha preso il posto di Zaccagni ed anche la conseguente uscita dal campo di Patric.