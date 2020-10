Lazio, Akpa Akpro: «Un sogno diventato realtà». Hoedt: «Felice per l’esordio»

Sui social continuano i festeggiamenti dei giocatori della Lazio dopo il successo in Champions League.

«Un buon inizio di girone! Molto felice per l’esordio nella Champions League. Bravi ragazzi!». Wesley Hoedt è raggiante dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund. Il difensore olandese, arrivato in estate dal Southampton, festeggia su Instagram il primo successo ne Gruppo F. Grande soddisfazione anche da parte di Akpa Akpro: «Una grande partita di tutta la squadra e un sogno da bambino diventato realtà. Per me è stata una serata speciale. Prima partita, primo gol in Champions League e primo goal con la Lazio. Forza Lazio. Grazie a tutti». Questo il messaggio dell’autore del gol del 3-1 che ha chiuso i giochi.