Lazio, Akpa Akpro il ragazzo dagli esordi d’oro: dopo il BVB, il derby

L’esordio nel derby di Akpa: è il primo assist con la Lazio

Akpa Akpro ha fatto l’esordio nel derby della Capitale contro la Roma. Nella sfida di ieri sera l’ex Tolosa è entrato in campo al posto di Caicedo a metà ripresa, fornendo subito l’assist a Luis Alberto per il gol del 3-0 al seguito di una delle sue incursioni. Un debutto molto positivo per il centrocampista, che da subentrato ha fornito una prestazione vivace, pimpante, senza alcuna paura di gestire il pallone. A 28 anni Akpa Akpro ha gestito l’emozione con grande personalità, e dopo aver realizzato la prima rete con la Lazio contro il Dortmund all’esordio Champions, ecco il passaggio vincente per il 3-0, primo assist in A con la Lazio. Il classe 1992 non ha neppure ricevuto il cartellino giallo che era stato un dazio da pagare nelle ultime apparizioni.