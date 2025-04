Lazio, Agostinelli su Valeri: «Lui ha fatto una gara di un’attenzione clamorosa. Ha dato tutto, curando ogni dettaglio»

Lazio, la prestazione di Valeri contro i biancocelesti non è passata inosservata ad Agostinelli: le parole dell’ex capitolino

Da tifoso laziale ha dato tutto proprio contro la sua squadra del cuore. Questo è stato il plus che ha permesso a Valeri di mettersi in mostra con la sua squadra: la Lazio. Il giocatore del Parma ha giocato un’ottima partita notata anche dall’ex calciatore degli aquilotti Andrea Agostinelli il quale è intervenuto ai microfoni di Radiosei per affermare che:

«A proposito di attenzione e motivazione: guardiamo la partita di Valeri. Lui, laziale, ha fatto una gara di un’attenzione clamorosa. Ha dato tutto, curando ogni dettaglio. Oggi i valori si sono molto appiattiti, dobbiamo entrare nell’ottica che uno come Bonny, ad esempio, non è tanto meno forte di un Dia. Ma l’attenzione e la cattiveria, non possono mai mancare. Baroni? Ha costruito da zero in un ambiente molto deluso, ha dimostrato di starci bene alla Lazio, a volte addirittura di essere una rivelazione. Il nostro mestiere è questo. Poi se la società pensa che questa squadra deve assolutamente entrare in Champions, allora può ritenersi delusa».

