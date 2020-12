Lazio, Agostinelli: «Napoli da scudetto, assenza Acerbi può penalizzare»

Andrea Agostinelli ha parlato di Lazio ai microfoni di Radio Kiss Kiss

Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha analizzato il momento dei biancocelesti e del Napoli, prossimo avversario della squadra di Inzaghi:

«Lazio un po’ in difficoltà, non avrà Acerbi, giocatore determinante quanto Immobile. Non ci dovesse essere, sarebbe una grossa perdita. Il Napoli è da scudetto, lo ha dimostrato contro l’Inter nonostante la sconfitta.

La Juventus ha azzerato la differenza con le squadre e per il titolo ci sono i bianconeri, l’Inter e Napoli sullo stesso piano. Ci vorrei mettere anche il Milan ma l’assenza di Ibrahimovic potrebbe essere un problema. Al Napoli mancano tre attaccanti fondamentali ma Lozano, Petagna, Politano e Zielinski possono segnare. Nelle rose lunghe c’è spazio per tutti».