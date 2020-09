Lazio, l’ag. di Muriqi: «Positivo al Covid? Sta bene. La società non ha detto nulla»

L’agente di Muriqi ha smentito la notizia della positività di Muriqi al Coronavirus. La Lazio, invece, non ha dato comunicazioni

Muriqi positivo al Covid-19. Questa è la notizia che è rimbalzata nelle ultime ore dalla Turchia, ma che ancora non ha trovato riscontri ufficiali: la Lazio, infatti, non ha nè confermato nè smentito. A precisare, però, è stato l’agente dell’attaccante che – intercettato dai microfoni di Periscope – ha dichiarato: «Muriqi sta bene. La sua positività? La Lazio non ha detto nulla in merito…».

Nelle prossime ore, però, la vicenda potrebbe farsi più chiara magari con qualche comunicazione da parte della società.