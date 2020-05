Calciomercato Lazio, forte la candidatura di Adryelson per la difesa

Calciomercato Lazio, resta caldo il nome di Adryelson per la difesa: giovane e duttile, il brasiliano può essere utile per la causa biancoceleste

Ora che c’è il via libera per la ripresa del campionato, si può pensare con più serenità anche al calciomercato e la Lazio lo fa in ottica Champions. Tare è a lavoro per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti e la lista dei possibili rinforzi – tra ipotesi e suggestioni – si fa sempre più lunga. Tra i vari nomi, c’è anche quello di Adryelson, difensore dello Sport Recife.

Come riporta il Corriere dello Sport, è un giocatore duttile: abile sia nella linea a tre che in quella a quattro, a destra o a sinistra. Ha il contratto in scadenza nel 2021, ma il valore della clausole rescissoria è davvero irrisorio: 1,5 milioni di euro.

A seguirlo, però, non c’è solo la Lazio: su di lui anche Atalanta, Udinese e Gremio.