Lazio, Adekanye esulta: «Felice per il debutto in Serie A!» – FOTO

Bobby Adekanye, reduce dal debutto in Serie A con la Lazio, ha espresso la sua gioia in un messaggio pubblicato su Instagram

La Lazio ha rifilato quattro gol al Genoa, ottenendo finalmente i tre punti e cancellando, o almeno mettendo da parte, le delusioni delle ultime partite. Tra i biancocelesti non mancano le note positive, a cominciare dalla superba prestazione dei top player, fino ad arrivare al debutto in Serie A con l’aquila sul petto per Bobby Adekanye. Il classe ’99 ex Liverpool è entrato nei minuti finali del match e, a qualche ora dal termine della sfida, ha espresso la sua gioia sul proprio profilo Instagram: «Felice per il mio debutto in Serie A, ed anche per i tre punti ottenuti dalla squadra. I tifosi sono stato grandi, grazie a tutti!».