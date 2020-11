Il difensore e il centrocampista della Lazio commentano l’1-1 di ieri contro lo Zenit San Pietroburgo.

«Un punto in trasferta in una sfida non facile. Un altro passo avanti». Così Francesco Acerbi commenta su Instagram il pari di Champions League in Russia per 1-1 contro. Carico di entusiasmo il messaggio di Andreas Pereira, centrocampista della Lazio, entrato nel secondo tempo contro il San Pietroburgo: «Crediamoci sempre! Ci vediamo a casa».