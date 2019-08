Lazio, Acerbi sostituito contro la Sampdoria: non accadeva da sei anni

Francesco Acerbi ha abbandonato il campo al 70′ di Sampdoria-Lazio per un problema muscolare. Non accadeva da sei anni

Un episodio singolare destinato a rimanere tale: Francesco Acerbi ha abbandonato il campo per infortunio durante Sampdoria-Lazio. Il difensore ha sentito tirare dietro la coscia e Inzaghi, con il risultato già acquisito, non ci ha pensato due volte a toglierlo dal campo.

SEI ANNI – Acerbi non voleva abbandonare il terreno di gioco nonostante non stesse benissimo. Aveva rassicurato la panchina, ma poi è stato costretto ad accettare la decisione del mister. Uno come lui non vorrebbe saltare mai un minuto, come testimoniano le sue statistiche. Come riportato da Il Messaggero, l’ultima volta in cui è stato sostituito, risale a sei anni fa, precisamente al 3 marzo 2013, quando vestiva ancora la maglia del Chievo. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni, infatti già da domani dovrebbe riaggregarsi a tutto il gruppo.