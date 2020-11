Lazio, Acerbi non stacca mai la spina: a Roma ha saltato solo 3 partite

Acerbi sempre più veterano per incontri disputati: i dati del difensore della Lazio

Questa sera Francesco Acerbi dovrebbe scendere in campo contro la Bosnia. Per il difensore della Lazio sarà la 15esima partita stagionale, la quinta con la maglia della Nazionale. Con la Lazio, il giocatore non ha saltato neanche un minuto, disputando tutti i 10 match disputati dal club biancoceleste. Da quando è approdato nella Capitale, ha giocato ben 105 partite su 108, precisamente il 97,2% degli incontri. Se non fosse stato espulso nel match contro il Napoli di gennaio 2019, avrebbe probabilmente superato anche Javier Zanetti nella classifica dei giocatori ad aver giocato più partite consecutivamente. Questi i dati riportati dal Corriere della Sera.

Un veterano instancabile e, se si pensa alla tenuta fisica del suo predecessore Stefan de Vrij, non sempre al top, può essere considerato uno dei principali salti di qualità nel ruolo di in un singolo interprete nell’era Lotito.