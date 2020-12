Lazio, Acerbi mai assente per più di 180 minuti: il dato

Acerbi spera di recuperare in vista di Lazio-Napoli

Da quando è alla Lazio, Francesco Acerbi è praticamente sceso sempre in campo. Solo contro il Napoli, due stagioni fa, il difensore fu costretto al forfait perché espulso. L’infortunio ricevuto nella sfida contro l’Hellas rischia di escluderlo anche dal big match di domenica, proprio contro i partenopei. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il difensore non ha mai saltato più di 180 minuti di fila: sarebbe la prima volta.